Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotograf: İHA]
Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.G. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.
Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen E.G. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Osmaniye
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