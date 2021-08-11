Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerine de yer verdi.

Baraj puan TYT için 150, AYT için 180 olarak uygulanıyordu.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir?

Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin derslerden elde ettiği başarı puanıdır.

OBP nasıl hesaplanır?

Ortaöğretim puanı hesaplanırken diploma notu 5 ile çarpılır. Örneğin 100 diploma notuna sahip olan bir öğrencinin Orta Öğretim Başarı Puanı da 500 olur. Buna göre en başarısız öğrencinin mezun olma notu 50 olabilir. Ortaöğretim Başarı Puanı genellikle 250 ve 500 arasında olabilir.

YKS’ye OBP puanı nasıl eklenir?

Yerleştirme puanlarına ise her bir aday için hesaplanan OBP'nin 0.12'si eklenebilir. Bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.

Öncelikle diploma notunun hesaplanması gerekir. Diploma notu hesaplanırken tüm sınıflar eşit derecede etki ediyor.

2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2021 YKS tercih kılavuzu için tıklayınız.