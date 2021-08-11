Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 01:34Son Güncelleme:
Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı, neden vefat etti?
Oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Sabina Toziya kimdir, neden vefat etti? İşte oyuncu Sabina Toziya'nın hayatı hakkında bilgiler.
Usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayatını kaybetti. Toziya, birçok dizi ve filmde rol aldı.
Oyuncunun vefatını senarist Bahadır Özdener, sosyal medya hesabından, "Çok kıymetli Sabina Toziya'yı, Hayriye annemizi Rahmeti Rahman'a uğurladık. Allah'tan annemize rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" sözleriyle duyurdu.
Usta oyuncu, geçen sezon oynadığı diziden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmıştı.
Sabina Toziya kimdir?
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 1946'da dünyaya gelen Toziya, Üsküp Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. "Muhteşem Yüzyıl" dizisinin yanı sıra sinemada da "Bal Kaymak" ve "Annemin Yarası" filmlerinde rol aldı.
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