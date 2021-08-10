Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent genelinde 119 timden oluşan 402 personelinin katılımıyla 145 noktada huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimlerde 8 bin 79 kişiye GBT kontrolü yapıldı. Haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında 4 bin 713 araç denetlendi. 75 araç sürücüsüne 51 bin 94 lira idari para cezası uygulanırken 23 araç trafikten men edildi.