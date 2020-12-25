Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine 2021 yılında verilecek kredi ve burs miktarlarını da açıkladı.

2021 KYK burs ve kredileri ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi olarak bu miktarlar yatırılacaktır." dedi.