Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sigaralar zam gelecek mi? Sigaralarda ÖTV düşürüldü...
Sigaralara zam gelecek mi? 2021 sigara zammı... Tütün içeren sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralarda ÖTV yüzde 63'e düşürüldü, maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu.
Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2021 yılının ilk 6 ayı için yeniden değerleme oranında artış yapılmazken, ÖTV oranı ise yüzde 67'den yüzde 63'e düşürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0.4883 lira, maktu vergi tutarı ise 0.42 lira olarak 3 Temmuz 2020'de açıklanan bir önceki tutarlar ile aynı tutuldu.
Yine sigara ve bazı tütün ürünlerinde Temmuz 2020'de yüzde 67 olarak belirlenen ÖTV oranı ise 2021 ilk 6 ay için yüzde 63 olarak belirlendi.
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