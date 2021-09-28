Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
2021 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı... 2021 İOKBS MEB bursluluk sınavı sonuç sorgulama...
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. İOKBS sonuçları nasıl öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları 2021...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Bursluluk sınavı sonuçları 2021 açıklandı
Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
2021 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için tıklayınız.
Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.
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