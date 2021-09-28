Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 15 bin öğretmen atama başvurusu...
2021 Öğretmen atamalarında ön başvuru süreci başladı. 15 bin öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır? 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi "ilkatama.meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen ataması için sürecin başladığını duyurdu.
15 bin öğretmen atama takvimi için tıklayınız.
15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
15 Bin Öğretmen Ataması İçin Süreç Başlıyor— MEB (@tcmeb) September 9, 2021
Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması: 27 Eylül-8 Ekim 2021
Atama Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ocak 2022
Atama takviminin ayrıntıları linkte https://t.co/5sfrY9kBP1
15 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?
Takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sistemi olan "ilkatama.meb.gov.tr" üzerinden yapılacak. Adaylar e-Devlet üzerinden uygulamaya giriş yapabiliyor.
2021 atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.
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