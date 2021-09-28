Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
İçişleri Bakanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir fabrikada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiğini duyurdu. Yakalanan miktarın, ülke genelinde geçen yıl ele geçirilen kaçak makaron sayısından daha fazla olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir makaron fabrikası ve depolarında arama gerçekleştirildi
2 şüpheli gözaltına alındı
Aramalarda 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Bu miktar, Adana emniyeti tarafından geçen ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye'de ele geçirilen 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli tahkikat başlatıldı."
Etiketler: Adana İçişleri Bakanlığı Makaron
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