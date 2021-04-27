Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınavı ertelenmedi...
ÖSYM'nin açıklamasına göre ALES sınavı tarihinde erteleme olmayacak. ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınava katılacak adaylar ve sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre sınav, 2021 yılı ÖSYM sınav takviminde belirlenen tarihte gerçekleştirilecek.
2 Mayıs Pazar günü yapılacak sınava girecek adaylar (yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) sınava giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla kısıtlamadan muaf olacak.
2021-ALES/1 Adaylarımızın ve Sınav Görevlilerimizin Dikkatine!https://t.co/XY777ennqy pic.twitter.com/7qSSK3zrWV— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) April 27, 2021
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