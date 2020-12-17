ÖSYM'den yapılan açıklamada " 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2020 EKPSS sonuç sorgulama

EKPSS sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihi saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebiliyor.

2020 EKPSS sonuç sayfası için tıklayınız.