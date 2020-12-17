2020 EKPSS sonuçları açıklandı... 2020 EKPSS sonuç sorgulama...
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 2020 EKPSS sonuçları açıklandı. 2020 EKPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından öğrenilebiliyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamada " 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
2020-EKPSS Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/bU3SNiSG4v pic.twitter.com/bWhN7B8h5Y— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) December 17, 2020
2020 EKPSS sonuç sorgulama
EKPSS sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihi saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebiliyor.
2020 EKPSS sonuç sayfası için tıklayınız.
97.646 adayın başvurduğu ve— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 17, 2020
15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-EKPSS sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlar https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenilebilmektedir
Sınav sonuçlarının adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum #2020EKPSS