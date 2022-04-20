Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 19:01Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
20 Nisan Çarşamba İzmir iftar vakti ne zaman? Ramazan imsakiyesi 2022...
İzmir'de iftar saat kaçta? İzmir akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı İzmir 2022 Ramazan İmsakiyesi… İzmir iftar saati 2022...
İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
20 Nisan 2022 İzmir iftar saati: 19.59
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|05:25
|06:48
|13:20
|16:54
|19:42
|21:00
|2
|03.04.2022 Pazar
|05:23
|06:47
|13:20
|16:54
|19:43
|21:01
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|05:21
|06:45
|13:20
|16:54
|19:44
|21:02
|4
|05.04.2022 Salı
|05:20
|06:44
|13:19
|16:55
|19:45
|21:03
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|05:18
|06:42
|13:19
|16:55
|19:46
|21:05
|6
|07.04.2022 Perşembe
|05:16
|06:41
|13:19
|16:55
|19:47
|21:06
|7
|08.04.2022 Cuma
|05:14
|06:39
|13:18
|16:56
|19:48
|21:07
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|05:13
|06:38
|13:18
|16:56
|19:48
|21:08
|9
|10.04.2022 Pazar
|05:11
|06:36
|13:18
|16:56
|19:49
|21:09
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|05:09
|06:35
|13:18
|16:56
|19:50
|21:11
|11
|12.04.2022 Salı
|05:07
|06:33
|13:17
|16:57
|19:51
|21:12
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|05:06
|06:32
|13:17
|16:57
|19:52
|21:13
|13
|14.04.2022 Perşembe
|05:04
|06:31
|13:17
|16:57
|19:53
|21:14
|14
|15.04.2022 Cuma
|05:02
|06:29
|13:17
|16:57
|19:54
|21:15
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|05:00
|06:28
|13:16
|16:58
|19:55
|21:17
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:59
|06:26
|13:16
|16:58
|19:56
|21:18
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:57
|06:25
|13:16
|16:58
|19:57
|21:19
|18
|19.04.2022 Salı
|04:55
|06:23
|13:16
|16:58
|19:58
|21:20
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:53
|06:22
|13:15
|16:59
|19:59
|21:22
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:52
|06:21
|13:15
|16:59
|20:00
|21:23
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:50
|06:19
|13:15
|16:59
|20:01
|21:24
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:48
|06:18
|13:15
|16:59
|20:02
|21:25
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:47
|06:17
|13:15
|16:59
|20:03
|21:27
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:45
|06:15
|13:15
|17:00
|20:04
|21:28
|25
|26.04.2022 Salı
|04:43
|06:14
|13:14
|17:00
|20:05
|21:29
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:42
|06:13
|13:14
|17:00
|20:06
|21:31
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:40
|06:12
|13:14
|17:00
|20:06
|21:32
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:38
|06:10
|13:14
|17:01
|20:07
|21:33
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:37
|06:09
|13:14
|17:01
|20:08
|21:35
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:35
|06:08
|13:14
|17:01
|20:09
|21:36
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Ramazan ayında önemli günler…
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
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