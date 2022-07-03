MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı canlı yayın programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

20 bin öğretmen atama duyurusu yayımlandı

20 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının internet adresinde yayımlandı.

20 bin öğretmen alımı atama duyurusu için tıklayınız.

20 bin öğretmen alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Takvime göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak.

20 bin öğretmen alımı atama takvimi