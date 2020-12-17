16 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 16 Aralık koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 718 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 16 Aralık koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 16 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 205 bin 397 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 29 bin 718. Bugünkü hasta sayısı 4 bin 893 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 29 bin 922.
Son 24 saatte 240 hasta vefat etti, 29 bin 922 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592, toplam hasta sayısı 1 milyon 928 bin 165, toplam vefat sayısı 17 bin 121, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 960, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 691 bin 113 oldu.
Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 16, 2020