Sağlık Bakanlığı 16 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 205 bin 397 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 29 bin 718. Bugünkü hasta sayısı 4 bin 893 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 29 bin 922.

Son 24 saatte 240 hasta vefat etti, 29 bin 922 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 21 milyon 695 bin 592, toplam hasta sayısı 1 milyon 928 bin 165, toplam vefat sayısı 17 bin 121, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 960, hastalarda zatüre oranı %2.9, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 691 bin 113 oldu.