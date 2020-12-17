Türk askeri Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği projelerle ülkeye kültür ve sanat alanında da büyük katkı sağlıyor.

Ülkede barışı koruma faaliyetlerinde bulunan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Sanski Most şehrinde kullanılmaz durumda olan bir sinema ve konferans salonunu yenileyerek hizmete açtı.

Salonun açılışına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da katıldı.

Koç, "Ortak geçmişimiz, tarihsel bağlarımız, kültür bağlarımız çok derin. Bu derin bağlar bu ortak geçmiş geleceğimizin de garantisi." dedi.

Sanski Most Belediye Başkanı Hasanbegovic, ise projenin kendileri için çok büyük olduğunu, kültürel anlamda da bambaşka bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Program kapsamında Büyükelçi Haldun Koç ve beraberindeki heyet ayrıca, Fatih Sultan Mehmed'in askerlerinin mezarlarının da bulunduğu şehitliği ziyaret etti, dua okudu.