Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bıçakla yürüyen kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
Üsküdar Altunizade bağlantı yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru elinde bıçakla yürüyen kişi etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana gelen olay öğle saatlerinde gerçekleşti.
Altunizade'den köprü istikametine doğru elinde bıçak olan bir kişinin yürüdüğünü gören sürücüler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi
Elinde bıçak olan kişi, köprü girişine yaklaşınca ekipler şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi.
Şüphelinin elindeki bıçak alınarak polis otosuna bindirildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.
Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstanbul
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