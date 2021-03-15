15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana gelen olay öğle saatlerinde gerçekleşti.

Altunizade'den köprü istikametine doğru elinde bıçak olan bir kişinin yürüdüğünü gören sürücüler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi

Elinde bıçak olan kişi, köprü girişine yaklaşınca ekipler şüpheliyi yere yatırarak etkisiz hale getirdi.

Şüphelinin elindeki bıçak alınarak polis otosuna bindirildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.