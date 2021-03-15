Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Metal Sanayi Kavşağı mevkisinde Muhammet A. idaresindeki 16 MA 126 plakalı kamyonet ile Mustafa G'nin (83) kullandığı 16 E 2312 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada yaralanan Mustafa G, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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