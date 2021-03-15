Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da engelli olarak dünyaya gelen 3 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da yaklaşık 3 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu.
Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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