İl Sağlık Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesince Orta Camisi'nde düzenlenen programa, Vali Aziz Yıldırım, kurum amirleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını insan sağlığı için hiçe sayan, bu uğurda yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını asla unutmayacaklarını belirtti.

Fedakar sağlık çalışanlarına salgın döneminde vatandaşların da kurallara uyarak katkı vermesi gerektiğini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Herkes duyarlı olsun ki yapılan çalışmaların karşılığını alalım. Sağlıkçılar olarak halkımızın da bu mücadeleyi sırtlanması bizi memnun edecektir. Halkın duyarlılığı bize kuvvet verecektir. Valiliğimiz ve diğer yetkili kurumlar tarafından ilimizde denetimler yapılıyor. Maske, mesafe ve hijyen, aşı kadar kıymetli. Bu işin sonuna kadar da bunların kıymeti aynı şekilde devam edecek. Vatandaşlarımızın tedbirlerini daha da artırarak rehavete kapılmadan gayret göstermelerini bekliyoruz."