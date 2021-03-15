İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 665 gram esrar ve skunk, 1 kilo 247 gram metamfetamin, 21 gram kokain, 2 gram eroin, 4 kök kenevir, 785 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 498 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 47 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 tüfek, 15 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 840 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheli tutuklandı, 96 zanlı hakkında da adli işlemleri devam ediyor.