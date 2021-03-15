Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan’da beklenen kuvvetli rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden eseceği belirtildi.

Açıklamada, rüzgarın bu illerde hızı 60-80 kilometreyi bulacağı kaydedildi. Rüzgarın kısa süreli de olsa zaman zaman saatte 100 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesinin beklendiğine işaret edildi.