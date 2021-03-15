Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Covid-19'da "çok yüksek riskli" illerden Sinop'a girişlerde HES kodu sorgulanıyor
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli illerden Sinop'a girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapılıyor.
Valilik tarafından alınan karar gereği, güvenlik güçlerince Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor.
Ekipler, kent merkezi ve ilçelere giriş yapan araçları tek tek durdurarak, vatandaşların HES kodlarını sorguluyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, emniyet ve jandarma ekiplerinin uygulama noktalarında 24 saat, sürücü ile yolcuların HES kodunu sorguladığı ve onları tedbirler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.
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