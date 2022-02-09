Ziraat Bankası, takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine ödeme kolaylığı sunuyor.

31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takipteki borcun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek.

Takipteki borcun tek seferde ödenememesi halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.