Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ziraat Bankasından çiftçiye ödeme kolaylığı
Ziraat Bankası, takibe giren tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, herhangi bir faiz talep etmeyecek. Taksitlendirme durumunda ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, faizsiz 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Ziraat Bankası, takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine ödeme kolaylığı sunuyor.
31 Mart 2022 tarihine kadar sürecek uygulamada, takipteki borcun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek.
Takipteki borcun tek seferde ödenememesi halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetine devam eden müşterilerin gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Etiketler: Tarım Üretimi
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