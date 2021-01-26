Ziraat Bankası'nın Tasarruflu Sulama Kredisi’nde satın alınacak sulama sisteminin fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacak.

Yurt içinde üretilen sulama sistemlerinin alınması halinde 5 milyon TL’ye kadar olan krediye yüzde 100 faiz sübvansiyonu uygulanacak, üretici faiz ödemeyecek.

Kredi ile yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak üreticilerin 5 milyon TL'ye kadar kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak.

Krediden ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek.

Krediye 7 yıla kadar vade uygulanacak

Kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri alınabilecek. Suyun kaynağından alınıp bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına kadar gerekli tüm makine teçhizat ve ekipmanlarla ilgili harcamalar krediye konu edilebilecek.

Üretici öz kaynak koymayacak, fatura bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacak. Üreticiden kredi komisyonu alınmayacak.

Krediye 7 yıla kadar vade uygulanacak. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, yetkili bir ziraat mühendisine hazırlatacakları projelerini tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerine onaylatarak kredi için Ziraat Bankası'na başvurabilecek.