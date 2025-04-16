Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.
Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu beklentisi yüzde 42,5 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.