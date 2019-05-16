Gümrük kanununun bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurtdışından yolcu beraberinde getirilip kayıt ettirilebilen cep telefonları için süre, misyon görevlileri hariç 2 yıldan 3 yıla çıkartıldı.

Kanunda yapılan diğer değişikliğe göre posta ücretleri de getirildikleri ülke ve birimlerine oranla artırıldı.

Avrupa ülkelerinden posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen kıymeti Bin 500 euroyu geçmeyen kullanıma mahsus eşyalar için yüzde 18 vergi alınacak. Diğer ülkelerden gelen ürünler içinse bu oran yüzde 20 olacak.

Kitap ve benzeri yayın için vergi alınmayacak.

Kaynak: TRT Haber