Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,67, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 40,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 95,77 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 116,95 arttı



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 121,80, imalatta yüzde 116,95 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 128,34, dayanıklı tüketim malında yüzde 106,95, dayanıksız tüketim malında yüzde 105,70, enerjide yüzde 211,54, sermaye malında yüzde 105,34 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,03, imalatta yüzde 0,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,66 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,27 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,71 artış, enerjide yüzde 5,20 azalış, sermaye malında yüzde 0,35 artış olarak gerçekleşti.