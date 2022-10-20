İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Malezya, Güney Kore, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Singapur'un da aralarında bulunduğu birçok ülkeden ithal edilen ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak uygulanacak.

Söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithalinde ise gümrük vergisi alınmayacak.

Karar, bugünden itibaren takip eden yedinci gün yürürlüğe girecek.