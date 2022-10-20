Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi yüzde 5 olarak belirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bazı ülkelerden ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak uygulanacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Malezya, Güney Kore, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Gürcistan ve Singapur'un da aralarında bulunduğu birçok ülkeden ithal edilen ayçiçeği tohumunda gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak uygulanacak.
Söz konusu ürünün Bosna Hersek'ten ithalinde ise gümrük vergisi alınmayacak.
Karar, bugünden itibaren takip eden yedinci gün yürürlüğe girecek.
Etiketler: Vergi Gümrük Vergisi
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