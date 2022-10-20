Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,20 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 3.892,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53'le bilişim, tek kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,01 artışla 3.880,34 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin, risk iştahının terse dönmesine neden olduğunu söyledi.

Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerin güçlendiğine işaret eden analistler, bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve merkez bankaları yetkililerinden gelecek açıklamaların varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.