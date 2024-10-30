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Ekonomi
AA 30.10.2024 15:22

Yıl sonunda 59,6 milyar dolar turizm geliri bekleniyor

Türkiye'nin turizm gelirinin yıl sonu itibarıyla 59,6 milyar dolara, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının ise 52,7 milyona ulaşması bekleniyor.

Yıl sonunda 59,6 milyar dolar turizm geliri bekleniyor

Türkiye'de turizm sektörünün 2024 yılında ürün ve pazar çeşitliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara yoğunluk verildi.

Bu kapsamda, Türkiye'ye 2024 Ocak-Ağustos döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 35,8 milyon kişi oldu.

Turizm geliri ise Ocak-Haziran 2024 döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 23,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıl sonu itibarıyla ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 7,1'lik artışla 52,7 milyon kişiye, turizm gelirinin ise yüzde 6,7'lik artışla 59,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Toplam ziyaretçi sayısındaki beklenti ise yaklaşık 61 milyon.

Türkiye'nin turizm gelirinin 2025'te de 63 milyar doları geçmesi öngörülüyor.

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