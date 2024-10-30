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Ekonomi
AA 30.10.2024 15:18

Bankacılık sektörünün net karı 460,4 milyar lira oldu

Eylül sonu itibarıyla bankacılık sektörünün dönem net karı 460 milyar 412 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün net karı 460,4 milyar lira oldu
[Fotograf: AA]

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Eylül 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 6 trilyon 966 milyar 779 milyon lira artarak 30 trilyon 518 milyar 692 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 15 trilyon 14 milyar 391 milyon lira, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 893 milyar 873 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,71 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 20,1 artarak 17 trilyon 835 milyar 273 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 22,8 artışla 2 trilyon 643 milyar 632 milyon liraya ulaştı.

Eylül sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 460 milyar 412 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,20 olarak kayıtlara geçti.

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