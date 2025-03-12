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Ekonomi
TRT Haber 12.03.2025 11:52

YHT'ler 97 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’yı yüksek hızlı trenler ile birçok noktaya bağladıklarını ifade ederek "97 milyon insanımızı yüksek hızlı tren ile taşıdık." dedi.

YHT'ler 97 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sincan Teşkilatı Vefa İftarı Programı’na katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin her yanında olduğu gibi Ankara’da da birçok hizmet yaptıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Karayolu, demiryolu ve hava yolu, iletişim ve denizcilik alanında Türkiye’nin her yanında güzel işler yaptık." dedi.

Ankara’yı bölünmüş yollarla Türkiye’nin her tarafına bağladıklarını söyleyen Uraloğlu, "Ankara'yı hava yoluyla, yine ülkemizin her tarafına ve yurt dışındaki birçok merkeze bağladık. Ankara’yı yüksek hızlı tren hatlarıyla öncelikle Eskişehir’e, İstanbul’a, Konya’ya, Karaman’a ve en sonunda Yozgat’a bağlamış olduk. 97 milyon insanımızı yüksek hızlı tren ile taşıdık." ifadelerini kullandı.

"Ankara’yı yüksek hızlı tren ile İzmir’e bağlayacağız"

Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı hakkında da bilgi vererek "Ankara’yı yüksek hızlı tren ile İzmir’e bağlayacağız. 14 saat süren seyahat süresini 3,5 saate indireceğiz." diye konuştu.

Ankara-Niğde Otoyolu hakkında da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, söz konusu otoyol ile öncelikle Nevşehir’e, Niğde’ye, oradan Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep’e, Osmaniye’ye ve Şanlıurfa’ya kadar bağlantı sağlandığının altını çizdi.

Bakanlık olarak Sincan’a hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Uraloğlu, “Bizim yolumuz hak yolu, bizim davamız hak davası. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sincan’ımıza da Ankara’mıza da bütün dünyadaki mazlum coğrafyalara da biz hizmet etmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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YHT Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu Ankara
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