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Ekonomi
AA 29.07.2025 14:36

Yerel Kalkınma Hamlesi'nde yatırım öncelikleri açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, Türkiye genelindeki 81 il için özel olarak belirlenen yatırım önceliklerini duyurdu, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın yatırım öncelikleri de açıklandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi'nde yatırım öncelikleri açıklandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından (ORAN) yapılan yazılı açıklamaya göre, program, iller arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yerel potansiyelleri ekonomiye kazandırmak ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi.

Her il için 4 sektör belirlendi

Her il için 4 sektörel başlık altında yatırım öncelikleri belirlendi. Kayseri, Sivas ve Yozgat için bu kapsamda illerin sahip olduğu üretim kabiliyetleri, insan kaynağı, altyapı ve potansiyel yatırım alanları dikkate alınarak belirlendi.

Kayseri için elektrikli ev aletlerinde veya ölçüm cihazlarında kullanılan yüksek katma değerli ürünlerin imalatı (Sensörler, mikro denetleyiciler, led ekranlar, elektronik pasif bileşenler vb.), sivil havacılık ürünleri imalatı (İnsansız hava aracı ve eğitim uçağı iniş takımı aksam ve parçaları vb.), enerji depolama sistemleri üretim tesisi (Prizmatik pil vb.), mobilya sektöründe ileri-geri bağlantılı katma değeri yüksek ürünlerin üretimi (TDI, fermuar, teknik tekstil, nitelikli bağlantı elamanları vb.) alanları yatırım önceliği olarak belirlendi.

Sivas için ise havacılık raylı sistemler ve otomotiv endüstrileri için mekanik bağlantı elemanları imalatı (Elektromanyetik olmayan kaplin, kaplin türevleri vb.), ulaşım araçlarında kullanılan elektriksel ve diğer ara bağlantı sistemleri / ekipmanları imalatı (Kablo bağlantı elemanları vb.), alçı plaka üretimi, optik ürünler imalatı yatırım konusu olarak açıklandı.

Yozgat'ta ise yatırımcılar, paketlenmiş hazır gıda üretim tesisi (Savunma sanayine yönelik gıda üretimi, hazır yemek kiti vb.), bakliyat ürünlerinden katma değerli hazır gıda üretimi (Baklagil unu, nohut kabuğu, nohut cipsi, nohut protein tozu, baklagil ekmeği, baklagil bulguru, baklagil keki, baklagil krakerleri, baklagil makarnası, baklagil sütü, baklagil konservesi, nohut pufu, humus, baklagil barı, kraker vb.), tarım ve bahçecilik makinalarının aksam ve parçaları imalatı (Pulluk, kültivatör, gübre dağıtım makineleri vb.), asgari 1000 büyükbaş kapasiteli entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi konularında başvurabilecek.

Başvurular 1 Ağustos'ta başlayacak

Yatırımcılar, başvurularını 1 Ağustos-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet portalı olan yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular önce ilgili Kalkınma Ajansları tarafından teknik açıdan değerlendirilerek yönetim kurulunca onaylanmasın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki değerlendirme komitesi tarafından nihai değerlendirme yapılacak.

Destek almaya hak kazanan projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecek ve ilgili yatırımlar KDV istisnası, nakit desteği, kredi desteği, vergi indirimi, sigorta primi desteği, yatırım yeri tahsisi ile desteklenecek.

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