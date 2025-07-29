Tüketici dernekleri "karekod uygulaması"ndan memnun

Tüketicilerin gıda işletmelerinin denetim durumunu takip etmesi amacıyla başlatılan "karekod uygulaması", dün itibarıyla satış ve toplu tüketim işletmelerinde zorunlu hale geldi.

Konuyu değerlendiren tüketici derneklerinin yetkilileri, kararı memnuniyetle karşılarken, uygulamanın devamı için denetimlerin sıkılaşması gerektiğini bildirdi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, teknolojinin imkanlarından yararlanılarak tüketicinin korunması adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

Uygulamayla birlikte tüketicinin gıdayla ilgili denetim geçmişi ve gıdanın kaynağıyla ilgili bilgi sahibi olabileceğini belirten Deniz, şunları ifade etti:

"Tarım Bakanlığı son dönemde gıda konusunda sahtecilik, taklit ve tağşiş yapan firmaları da firma ismi belirterek açıklıyordu, bu da onun devamı niteliğinde, daha da zenginleştirici bir adım. Tüketici dernekleri olarak her zaman şunu söylüyoruz; tüketiciyi koruyacak olan ne Tüketici Yasası ne Ticaret Bakanlığı ne de Tarım Bakanlığıdır. Tüketiciyi koruyacak ilk önce kendisidir. Dolayısıyla tüketicilerin hepimizin elinde olan bu akıllı telefonlarla hem fiyat hem de gıda geçmişiyle ilgili sorgulamaları mutlaka yapmalarında yarar var. Bakanlığın bu uygulaması tüketiciler için çok önemli bir imkan. Bakanlığı, emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Biz de uygulamanın takipçisi olacağız."

"Önemli olan, düzenlemenin uygulanabilir olması"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de uygulamanın zorunlu hale getirilmesinin sektör ve tüketiciler için olumlu sonuçlar doğuracağını dile getirdi, düzenlemenin uygulanabilirliğinin de önemli olduğunu vurguladı.

Karekod uygulamasının getirilerine işaret eden Küçük, şunları söyledi:

"Uygulama, vatandaşların gerek gıda ürünü satışı yapan işletmelerin gerekse lokanta, restoran gibi gıda hizmeti sunan işletmelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ne sıklıkla denetlendiği, o işletmede satılan ürünlerin veya verilen hizmetlerin gıda güvenliği açısından uygun olup olmadığına ilişkin bilgilere ulaşmasını sağlayacak. Vatandaşlar, söz konusu işletmenin standartlara uygun hizmet verip vermediğine erişebilecek. Burada vatandaşlarımıza şöyle bir uyarı yapmak istiyoruz; karekod uygulamasını kullanabilmek için Tarım Bakanlığının 'Tarım Cebimde' uygulamasının telefonlara indirilmesi gerekiyor. Tüketiciler bu uygulamayı indirip, gittikleri işletmelerin kolay görülebilir, kolay ulaşılabilir yerlere asmış oldukları o karekodları uygulama üzerinden okutarak o işletme hakkında bir fikir sahibi, bilgi sahibi olabilirler."

Uygulamanın, vatandaşların güvenli alışveriş ya da güvenli hizmete ulaşması için çok önemli olduğunun altını çizen Küçük, bu uygulamadan henüz habersiz işletmeler olduğunu, işletmelere bunun duyurulması için çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi.

Küçük, "Hayata geçirilen uygulama, tüketiciler açısından oldukça önemli ve yararlı bir uygulama. Burada denetimlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını bekliyoruz." dedi.