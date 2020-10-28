Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve ODTÜ TEKNOKENT iş birliğinde bir program başlatıldı. Adı, "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı".

Program ile girişimciler, girişimci adayları veya startup'lar erken aşamadaki yenilikçi iş fikirlerini elektrik dağıtım sektörüne tanıtma fırsatı yakalayacak.

Programa başvurular, 20 Aralık Pazar gününe kadar ELDER ve ODTÜ TEKNOKENT’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan link üzerinden yapılabilecek.

Program sonunda başarılı olan girişimlere ELDER tarafından 300 bin lira ödül verilerek yenilikçi iş fikirlerinin ve Ar-Ge projelerinin desteklenmesi sağlanacak. Diğer kurumlar tarafından verilecek para ödülleri ileri bir tarihte duyurulacak.

Enerji sektörüne yeni girişimciler kazandırılacak

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, ELDER’in enerji sektöründe inovasyonun öncüsü olma misyonu doğrultusunda söz konusu programı hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Sektörün inovasyon merkezi olma vizyonu doğrultusunda ELDER, ülkemiz enerji piyasasının başrol oyuncusu EPDK ve Türkiye'nin ilk ve öncü teknoparkı ODTÜ TEKNOKENT ile güçlerini birleştirerek enerji sektörüne yeni girişimciler kazandırmaya hazırlanıyor" sözlerini kullandı.

Enerji sektörünün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap vermek istediklerini belirten Çeçen, şunları söyledi:

"Enerji altyapılarında milli sistemlerin kullanılmasını ve stratejik önemi olan projelerin artırılmasını sağlamak, iş birliğimizin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda fikir üreten girişimlerin önem kazanacağını düşünüyoruz. Türkiye ve yakın coğrafyadaki girişimleri desteklemek amacıyla çeşitli kurumlarla iş birlikleri yapıyoruz. ODTÜ TEKNOKENT'in oluşturduğu girişimcilik ekosisteminin, enerji sektörüne ve sektörün geleceğinde söz sahibi olabilecek Ar-Ge projelerinin üretilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda elektrik dağıtım sektörü olarak erken aşamadaki yenilikçi fikirlerin desteklenmesine ve geliştirilip, projelendirilmesine destek olacağız. Bu destekleri sürekli kılmayı da gayretli bir biçimde sürdüreceğiz."

ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar R. Alemdar ise, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi küresel sorunların enerji sektörünün merkezinde yer aldığını ifade ederek, bu sorunların çözümüne yönelik projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini anlattı.