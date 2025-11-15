Puslu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 15.11.2025 09:42

Yenilenmiş elektronik ürün satan firma mercek altında

Ticaret Bakanlığı, "Yenileme Yetki Belgesi" sahibi bir firma hakkında, tüketicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine inceleme ve denetim süreci başlattı.

Yenilenmiş elektronik ürün satan firma mercek altında

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti alanında faaliyet gösteren şirketle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden çok sayıda başvuru yapıldı.

Tüketici şikayetlerinde, kullanılmış ürünlerin değerleme ve ödeme işlemlerinin mevzuattaki sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların kullandırılmadığı ve IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak veya çalıntı ürünlerin satıldığı iddiaları yer aldı.

Ayrıca, yenileme sırasında yapılan parça değişikliklerinin sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı ve ilanlarda yer alan vaatlere aykırı hareket edildiği yönünde şikayetler de Bakanlığa ulaştı.

Denetim süreci devam ediyor

Açıklamada, söz konusu şirketin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 57/A maddesi uyarınca "Yenileme Yetki Belgesi" ile faaliyet gösterdiği belirtildi. Tüketicilerden gelen başvurular doğrultusunda, Ticaret Müfettişleri tarafından şirket hakkında başlatılan inceleme ve denetim sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasada güvenli ve şeffaf ticaret ortamının sürdürülmesi, yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun şekilde denetlenmesi hususlarında gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, vatandaşları yenilenmiş ürün alırken "Yenileme Yetki Belgesi" bulunan firmaları tercih etmeleri konusunda uyardı. Tüketicilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaları durumunda ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na veya CİMER'e başvurmaları gerektiği vurgulandı.

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera alanı kuruluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:46
Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
08:35
Kocaeli'deki fabrika yangınında ölü sayısı 7'ye yükseldi
07:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'a gidecek
07:22
Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera alanı kuruluyor
07:18
Zirai don kapsamında 798 milyon lira yeni destek ödemesi
09:11
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
Mali Dışişleri Bakanı: Türkiye büyük cesaret gösterip bize destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ