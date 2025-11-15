Zirai don kapsamında 798 milyon lira yeni destek ödemesi

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından, zirai dondan etkilenen üreticilere yönelik destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ödemelerle ilgili bilgi veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon lira destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece, toplamda 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz."