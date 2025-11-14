Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 14.11.2025 16:39

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 830 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 830 bin liraya indi.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 830 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 960 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira, işlem miktarı ise 947,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altın Borsa Borsa İstanbul
