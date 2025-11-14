Çok Bulutlu 8.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 14.11.2025 16:53

Bakan Şimşek, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararlılıkla uyguladıkları politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve gelecek dönemde beklentilerin hedeflere yeniden yakınsamasını öngördüklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankasının kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentilerinin, kasım ayında da artış gösterdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Sıkı para ve maliye politikası, hedef enflasyonla uyumlu yönetilen, yönlendirilen fiyat ayarlamaları ile arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklentilerin hedeflerimize yeniden yakınsamasını öngörüyoruz."

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler Mehmet Şimşek
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
