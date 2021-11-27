Vergi dilimleri, ceza, harç ve vergilerde uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğinde, yeniden değerleme oranının her yılın ekim ayında, üretici fiyat endeksindeki yıllık ortalama artış oranında belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre değerleme oranının yüzde 36,2 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yeniden değerleme oranı 2022'de ve 2021'in son geçici vergi döneminde uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar indirme ve yükseltme yetkisi bulunuyor.