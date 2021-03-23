Hafta başından itibaren piyasalarda dalgalanmalar yaşanıyor. Küçük yatırımcılar da bu dönemde zarar etmemeye çalışıyor. Peki, böyle dönemlerde yatırımcılar ne yapmalı?

Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, yatırımcılara şu önerileri verdi:

"Fiyatların belli bir noktada yataylaşmasını, sonra da gelecek açıklamalara göre yukarıya doğru bazı hareketler olduğunda eğer bir sat-ala dönmek istiyorsa, bir kar marjı yakalamak istiyorsa değerlendirmesi gerek."

"Panikle hareket etmek yanlış"

Yatırımların vadeleri de önemli. Ekonomist Erbaş, kademeli alışlar ve satışlar yapılabileceğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Aslında bundan 2-3 ay sonra veya yıl sonuna doğru nasıl bir fiyatlama olacağını düşünerek, bugünkü fiyatları kendini ona ayarlayarak, kademeli alışlar-satışlar yapabilir. Ne kadar orta vadeli düşünülürse yatırımda ben o kadar çok başarılı olunduğunu düşünüyorum."

Uzmanlar, fiyat hareketlerinin hızlı olduğu dönemlerde panikle hareket etmenin yanlış olduğunu vurguluyor.