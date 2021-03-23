Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve başlamasının ardından ilk toplantısını Bankalar Birliği yönetimindeki bankaların genel müdürleriyle yaptı.

Toplantıda ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kavcıoğlu, yarın da Bankalar Birliği dışındaki bankaların yönetici ile görüşecek.

Görüşmeye katılım bankaları genel müdürlerinin de katılması bekleniyor.

TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı ilk açıklamada "enflasyonla mücadelede kararlılık" vurgusu öne çıktı.

TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini söyleyen Kavcıoğlu, "Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak" dedi.