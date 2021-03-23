Ziraat Bankası'nın 31 Aralık 2020 ve öncesinde yasal takibe intikal eden kurumsal, tarımsal ve bireysel kredilere ilişkin müşterilerine sağladığı ödeme kolaylığı ilgi gördü.

Mart ayı başında yürürlüğe giren uygulama, müşteriler tarafından memnuniyetle karşılanarak, olumlu geri dönüşler aldı. Uygulamadan faydalananların sayısı 15 bini geçti.

Talepte bulunan müşterilerin yüzde 90'ı bireysel, yüzde 10'u ise tarımsal ve kurumsal segmentte yer aldı.

Son gün 30 Haziran

Temerrüt faizi dahil takip borcu 1 milyon TL'yi geçmemek üzere bireysel, tarımsal ve kurumsal müşteriler için takibe intikal bakiyesi, belirlenmiş tutarlar içerisinde kalan müşteriler, takipteki borçlarını tek seferde ödemek kaydıyla bu imkandan yararlanabilecekler.

Uygulamadan yararlanmak isteyen müşterilerden, borçlarının takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için temerrüt veya başka ad altında herhangi bir faiz tahsil edilmeyecek.

Ziraat Bankası'nın takipte borcu bulunan müşterilerine rahat nefes aldırmak amacıyla geliştirdiği bu uygulama, 30 Haziran 2021'e kadar devam edecek.