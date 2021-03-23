Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2021-2023 yıllarında NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım Verimliliği Projesi uygulanacak.

Projenin işe başlama tutanağı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce imzalanarak çalışmalara odaklanıldı.

Projeyle Nehir Havza Yönetim Planları kapsamında endüstriyel su kullanım verimliliğine ilişkin ülke genelinde faaliyette bulunan sanayi tesislerine karşılık gelen NACE kodları bazında, su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda sanayinin farklı alt sektörlerinde su kullanımının ve atık su oluşumunun azaltılması için su verimliliği potansiyeli ve bunun hayata geçirilebilmesi için uygulanacak en iyi teknikler belirlenecek.

Atık su miktarının azaltılması için çalışmalar yürütülecek

Projeyle gerek saha gerekse literatür çalışmaları değerlendirilerek su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesine ve dolayısıyla atık su miktarının azaltılması için çalışmalar yürütülecek. Sanayide suyun verimli kullanımına ilişkin rehber doküman ve eylem planı hazırlanacak, bu sektörde konuya ilişkin farkındalık oluşturulması sağlanacak.

616 faaliyet kolunda su tasarrufu potansiyeli araştırılacak

Projenin açılış toplantısı da Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili bakanlıkların bürokratları, büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idareleri, meslek odaları, dernekler ve federasyonlar gibi ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Buna göre, 616 faaliyet kolunda su tasarrufu potansiyeli araştırılacak ve bu kapsamda endüstri tesisleri ziyaret edilecek.

Suyun yüzde 13'ü sanayide kullanılıyor

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Ulusal Su Planı'na göre, Türkiye'de yıllık su tüketimi 54 milyar metreküp civarında bulunuyor.

Bunun 40 milyar metreküpü (yüzde 74) sulama, 7 milyar metreküpü (yüzde 13) içme-kullanma ve 7 milyar metreküpü (yüzde 13) sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılıyor. Yüzde 13 civarı olan sanayideki su kullanım oranının 2030 yılında ise yüzde 20'lere ulaşması öngörülüyor.

Sanayi sektöründe, tahsisli yer altı sularının da yüzde 9'u tüketiliyor. Tarım sektörü yanında sanayi sektörü de su kaynakları üzerinde baskı yaratıyor.

Sanayide en çok su tüketen sektörlerin başında tekstil ve gıda geliyor. Sanayisi hızlı gelişen Türkiye'de verimliliği artırıcı teknoloji yatırımlarının yaygınlaşması önem taşıyor.