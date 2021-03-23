Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,89 seviyesinde işlem görüyor.

Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde dün 8,4864'ü görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 8,1 artışla 7,8036'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,1 üzerinde 7,8890'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,7 artışla 9,4160'tan, sterlin/TL de yüzde 1 değer kazancıyla 10,9240'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 91,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışın hemen altında 1,1925 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların gündemin odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

23 Mart güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: