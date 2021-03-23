Haber Giriş: 23 Mart 2021 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pekcan, AB Ekonomi Komiseri ile görüştü
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve karşılıklı iş birliğinin sürdürülmesi konularını görüştü.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile AB Zirvesi öncesinde önemli bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Görüşmede ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB pozitif gündemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve gümrük işbirliği konuları ele alındı.
(1/2) AB Ekonomi Komiseri Sayın Paolo Gentiloni ile AB Zirvesi öncesinde önemli bir VC toplantısı gerçekleştirdik. İkili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB Pozitif Gündemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve gümrük işbirliği konularını değerlendirdik. pic.twitter.com/W8UWil4FTV— Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 22, 2021
Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
Pekcan, "Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için kendisine teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
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