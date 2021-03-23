Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 10.31.08 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edidi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.51.08'de tek fiyat emir toplama, 10.56.08'de eşleştirme yapılacak ve 11.01.08'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.51.08'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.01.08'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11.01.08'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 11.01.08'de yeniden başlayacaktır"

Dün de geçici olarak işlem durdurulmuştu

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi dün iki kez, bugün de açılışın ardından tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu.

Devre kesici, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.