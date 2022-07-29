Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaş çay bedelleri üreticilerin hesaplarına yatırıldı
[Fotograf: AA]
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, haziran ayında alınan yaş çay karşılığında yaklaşık 807 milyon lirayı üreticilerin banka hesaplarına yatırdı.
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden aldıkları 92 bin ton yaş çayın ödemelerinin yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "2022 yılı birinci sürgün dönemine ait haziran ayı 120 bin 486 ton olan yaş çay karşılığı yaklaşık 807 milyon lira 29 Temmuz’da üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarılmış, üreticiler 30 Temmuz'da hesaplarından yaş çay bedellerini çekebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Tarım Üretimi
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