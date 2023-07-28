Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 28.07.2023 15:55

Yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için son 3 gün

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemelerinin 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için son 3 gün

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvurdu.

Oluşturulan 8 milyon yapılandırma dosyasıyla 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırmada 1'inci ve 2'nci taksi ödemeleri için son ödeme günü 31 Temmuz'da dolacak.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması gerekiyor.

Vergi borcu, vergi dairelerinin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinde de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. 2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz’da dolacak.

Ayrıca, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de aynı gün sona erecek.

ETİKETLER
Borç Yapılandırma
Sıradaki Haber
Türkiye'nin risk primi son 2 yılın en düşük seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:10
Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı
17:07
Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı
17:01
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Park Jin'i kabul etti
17:08
Bakan Fidan: 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak
16:55
Bolu'da merak uyandıran kazı: Maden işçileri getirildi
Tulumtaş Mağarası'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı
Tulumtaş Mağarası'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı
FOTO FOKUS
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ