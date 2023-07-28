Yapılandırmada birinci ve ikinci taksit ödemeleri için son 3 gün

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına 5 milyon 484 bin mükellef başvurdu.

Oluşturulan 8 milyon yapılandırma dosyasıyla 370 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırmada 1'inci ve 2'nci taksi ödemeleri için son ödeme günü 31 Temmuz'da dolacak.

İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması gerekiyor.

Vergi borcu, vergi dairelerinin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinde de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. 2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de 31 Temmuz’da dolacak.

Ayrıca, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de aynı gün sona erecek.