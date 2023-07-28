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Ekonomi
TRT Haber 28.07.2023 15:15

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 237 milyon 819 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu ödemenin ayrıntılarına yer verdi.

Buna göre, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 89 milyon 784 bin lira, İyi Tarım Uygulamaları Desteği 47 milyon 701 bin lira, Organik Tarım Desteği 45 milyon 659 bin lira, Dane Zeytin Desteği 31 milyon 644 bin lira, Mazot ve Gübre Desteği 11 milyon 480 bin lira, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği 7 milyon 659 bin lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği 3 milyon 889 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

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